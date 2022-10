Lamemaalane ja vaktsiinivastane Kyrie Irving on osutumas ka antisemiidiks

Skandaalne korvpallur kiitis oma sotsiaalmeedias raamatut ja selle vändatud dokumentaalfilmi „Hebrews to Negroes: Wake Up Black America“ ehk maakeeli „Heebrealased neegritele: ärka üles must Ameerika“. Kuna teos on täis valeinfot, siis mõistsid mehe hukka paljud NBA mängijad ja ka Netsi omanik Joe Tsai. Irving andis aga mõista, et ta ei kavatse oma seisukohti muuta.

Teema tuli üles peale Netsi 116:125 kaotust Indiana Pacersile, sealjuures on Brooklyni sats kaotanud esimesest kuuest mängust lausa viis. „Ma pole siin selleks, et vaielda inimeste, kultuuri, usu ja nende uskumuste üle. See on avalik platvorm. Kas ma tegin midagi ebaseaduslikku? Kas ma tegin kellelegi haiget? Kas ma kahjustasin kedagi? Kas ma ütlesin, et vihkan üht kindlat inimrühma?“ küsis Irving pressikonverentsil, mille alguses ta ütles, et on ainulaadne inimene, kes suudab tänu oma positsioonile oluliselt mõjutada erinevaid kogukondi. Mõned minutid hiljem teatas ta juba, et on täiesti tavaline inimene ja ei erine kellestki.

„Paljud inimesed võtsid seisukoha ilma mind ära kuulamata. Austan Joe [Tsai] öeldut, aga asi pole minu egos, vaid olen uhke oma Aafrika pärandi üle. Teades ajaloo keerukust, siis mul on au elada USA-s mustanahalise mehena. Ma ei loobu millestki, millesse ma usun. Ma muutun aina tugevamaks, sest ma pole üksi. Minu ümber on terve armee,“ jätkas ta.

Kui Irvingult uuriti, et miks ta siiski reklaamis teost, siis läks atleet üsna närvi. „See pole reklaam. Kui ma panen midagi oma sotsiaalmeediasse üles, siis kas see on siis reklaam? Panin selle lihtsalt üles, nagu teie panete asju üles. Liigume edasi. Liigume edasi. Liigume edasi! Ärge proovige mind muuta väiksemaks inimeseks. Teen, mida ma ise tahan. Pane oma suu kinni,“ paugutas ta ajakirjanikule. „Palju õnne! Saad siit hea video Instagrami, millega saad kuulsaks.“