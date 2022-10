FIA sõnul viibib autoralli MM-sarja kalendri väljakuulutamine promootori taga

Rahvusvahelise autoliidu FIA asepresident Robert Reid kinnitas, et asjas on süüdi autoralli MM-sarja promootor. „Nemad vastutavad ajakava eest. Me ei saanud ühtegi kalendrit,“ väitis Reid Prantsuse ajakirja Autohebdo veergudel.

Väidetavalt esitas promotoor esmase kalendri FIA-le juba suvel, aga viimased lükkasid selle tagasi. Uue graafiku koostamine on aga võtnud üllatavalt kaua aega.

„Kalender ei vastanud kõigile kriteeriumidele, see on üks põhjusi, miks asi on viibinud,“ jätkas Reid. „Oleks promootor käinud märtsis välja kõigile kriteeriumidele vastava kalendri, siis võinuks selle juba kevadel vastu võtta. Nüüd tundub, et saame selle kinnitada alles novembris.“

Portaal Autohebdo kirjutas kuu alguses, et nende allikate väitel on kalender tegelikult sisuliselt lukus ja kokku sõidetakse 14 etappi. Seal on kirjas ka Rally Estonia . Uutest etappidest on kavas Tšehhis, Austrias ja Saksamaal toimuv Kesk-Euroopa ralli, hooajale tõmmatakse joon alla Saudi Araabias. Neile kahele teevad ruumi Hispaania ja Belgia etapid.

Kuna järgmine maailma motospordinõukogu koosolek toimub detsembris, siis võib ametliku teadaandeni minna veel aega. „Meil ​​on võimalus korraldada ka veebihääletust. Aga ma praegu ei oska öelda, millal see juhtub. Kõik sõltub sellest, kas promootor suudab meile kalendri pakkuda. Loodame, et see juhtub võimalikult kiiresti,“ tõdes Reid, et asjad veel päris klaarid pole.

Üheks viivituse põhjuseks võib olla ookeani taga toimuvate etappide arv. Promootor soovib etappe korraldada igal mandril, ent see viiks meeskondade kulud lakke.