Pettunud Hyundai tiimipealik Moncet: Tänak ei selgitanud meile oma lahkumise põhjusi

Prantslase väitel oli Tänak nii resoluutne, et tema ümber veenmine polnud võimalik. Viimastel nädalatel on üles kerkinud jutud, et eestlane pole kuigi hea meeskonnamängija. Moncet päris päri selle jutuga polnud. „Infotundide või arutelude ajal annab ta meile konstruktiivselt tagasisidet auto kohta. Ta on tohutult nõudlik, kuid sellisel tasemel on see normaalne. Tagantjärele võib muidugi tõdeda, et tal on iseloomu,“ selgitas Hyundai ajutine tiimipealik, kes on pukis olnud terve tänavuse hooaja.