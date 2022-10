End klubi töötajale paljastanud ja päevapealt kinga saanud noor NBA talent: võtan aja maha ja lähen ravile

Kui muidu on USA spordimeedia klubide telgitagustega hästi kursis, siis reedel õhtul tuli välguna taevast teade, et Spurs andis Primole kinga. Otsus oli seda ootamatum, et tagamängija oli eelmisel aastal draftis 12. valik ja klubi nägi teda tulevikus ühe kandva jõuna.

Nüüd selgusid ootamatu vallandamise tagamaad. Advokaat Tony Buzbee ütles portaalile ESPN, et tema poole pöördus Spursi organisatsioonis töötav naine, kelle sõnul Primo paljastas end talle. San Antonio klubi mängijale sellist tegu andeks ei andnud. „Loodame, et see otsus teenib pikemas perspektiivis nii organisatsiooni kui ka Joshua huve,“ ütles Spursi tegevjuht RC Buford.

Reede õhtul tegi Primo avalduse, et tal on vaimsed probleemid. „Olen varemgi otsinud abi, et tulla toime traumaga. Võtan aja maha ja keskendun varasemast enam oma vaimse tervise ravile. Loodan, et saan tulevikus neid probleeme arutada ja saan aidata teisi sarnasel viisil kannatanuid,“ ütles 198 cm pikkune Kanadas sündinud mängujuht, kes sel hooajal viskas Spursi neljas matšis keskmiselt seitse silma.

Läinudöised mängud pakkusid mitu lisaaega ja üllatust. Valitsev meister Golden State Warriors jäi 113:120 alla Charlotte Hornetsile ja Dallas Mavericks 111:117 Oklahoma City Thunderile. Mavericks on hooaega alustanud üsna kahvatult, sest nad on esimesest viiest mängust võitnud vaid kaks.

Veel kohutavam on Brooklyn Netsi seis, kes said ühe võidu kõrvale juba viienda kaotuse. Sel korral tuulutas neid Indiana Pacers skooriga 125:116, sealjuures võitjate kasuks viskas möödunud hooajal Kerr Kriisa kõrval Arizona ülikoolis mänginud Bennedict Mathurin 32 silma. Ainus täiseduga jätkav tiim on Milwaukee Bucks, kes Giannis Antetokoúnmpo 34 punkti ja 17 lauapalli toel alistasid Atlanta Hawksi 123:115