TÄNA DELFI TV-s | Viimsi/Sportland madistab klubi 20. sünnipäeval Rapla Avis Utilitasega

Kell 17 üritavad nii Viimsi kui Rapla võtta hooaja neljandat võitu. Möödunud hooajal Viimsi ridades mänginud Rait-Riivo Laane sõnul on kohtumine väga oluline. „Üritame pärast kahte kaotust võidusoonele tagasi saada. Viimsi/ Sportland on tugev ja sitke meeskond, eriti koduväljakul. Anname endast parima, et see mäng enda kasuks pöörata,“ lausus ta.