TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab valitsevat Eesti-Läti liiga meistrit

Pärast pooleteise nädala pikkust välismängude turneed Itaalias on BC Kalev/Cramo tagasi kodukamaral ning jätkab Eesti-Läti ühisliiga hooaega põhimõttelise vastasseisuga Riia VEFi vastu. Kuna november on meeste vaimse tervise kuu on Peaasi.ee kaasanud Kalev/Cramo meeskonna oma tänavuse aasta teadvustamise kampaaniasse, mille esmatutvustus toimub pühapäevasel kodumängul.