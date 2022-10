TÄISPIKKUSES JA FOTOD | Kalev/Cramo võttis Riia VEF-i vastu kindla võidu

Esimese veerandaja võitis Kalev/Cramo 24:21. Teisel veerandil pani Kalev VEF-i rünnaku lukku ja poolajapausile mindi Eesti klubi 46:33 eduseisul.

Kolmandal veerandajal mäng võrdsustus ja neljanda perioodi eel oli Kalev/Cramo eduseis 58:53. Viimasel veerandajal tegid võõrustajad 12:3 vahespurdi ning kättevõidetud eduseisu enam käest ei antud.

Kalevi parimana viskas Wesley Van Beck 21 punkti. Martins Meiers ja Alterique Gilbert lisasid vastavalt 14 ja 13 silma. Gilberti arvele jäi ka kaheksa korvisöötu.

Riia VEF-i resultatiivseimaks kerkis Nysier Brooks, kes viskas 15 punkti ja noppis kümme lauapalli.

Kalev/Cramo on võitnud tänavu viiest mängust kolm ja valitsev meister VEF kuuest kolm.

Enne mängu: Pärast pooleteise nädala pikkust välismängude turneed Itaalias on BC Kalev/Cramo tagasi kodukamaral ning jätkab Eesti-Läti ühisliiga hooaega põhimõttelise vastasseisuga Riia VEFi vastu. Kuna november on meeste vaimse tervise kuu on Peaasi.ee kaasanud Kalev/Cramo meeskonna oma tänavuse aasta teadvustamise kampaaniasse, mille esmatutvustus toimub pühapäevasel kodumängul.

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula sõnul on VEFist peale leegionäride väljavahetamisi raske saada täit pilti, viimased kaks lisandujat toovad meeskonda kindlast kogemust ja kvaliteeti juurde. „Meeskonna liider ja vedur on Kristers Zoriks, kelle vedamisel tegi VEF viimases Champions League mängus väga korraliku esituse,“ sõnas Rannula, kelle väitel BC Kalev/Cramo meeskonnas puudujaid ei ole ning kõik 12 mängijat on mängukõlbulikud.

Kalev/Cramo on võitnud tänavu neljast mängust kaks ja valitsev meister VEF viiest kolm. „Võtmekohtadeks saab pühapäevases kohtumises pick and roll kaitse ja lauavõitlus. Oluline on ka see, kuidas suudame kontrollida nende liidermängijaid Zoriksit, Coseyt, Gulbist ja Brooksi,“ lisas Rannula.