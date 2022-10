Euroopa tõusev täht Mykolas Alekna: „Enamik kutte on minust palju suuremad ja tugevamad.“

Kui möödunud aastal tegi täiskasvanute seas läbimurde Gerd Kanteri 23-aastane hoolealune Kristjan Čeh , siis sel hooajal sai samaga hakkama 20-aastane Alekna ning kõik märgid näitavad, et järgnevatest hooaegadest kujuneb suure tõenäosusega just nende meeste omavaheline mõõduvõtt.

„Ma arvan, et see on väga võimalik, sest kõik teised on pisut vanemad, 30 aasta kanti. Kettaheitega saab tegeleda kuni väga kõrge vanuseni ja mu isa võistles ju ka veel 40-aastaselt. Aga me Kristjaniga oleme kõigist noorimad ja ilmselt hakkab eelolevatel aastatel võistlus just meie vahel olema,“ rääkis Alekna enne Tallinnas toimunud auhinnagalat, kus ta valiti Euroopa kergejõustiku tõusvaks täheks.