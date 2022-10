Põlva alistas eurosarja avamängus Viljandi ühe väravaga

„Täna suutsime mängida rohkem meeskonnana nii kaitses kui rünnakul. Teadsime, et kui suudame neid positsioonirünnakule suruda on kõik võimalik,“ kommenteeris Viljandi HC mängija Ott Varik. „Väsimuse pealt tekkis mõningaid vigu. Sellistes kohtumistes tuleb ka realiseerida seitsmemeetri karistusviskeid. Eks need kaks asja on, mida tuleb parandada,“ tõi Varik välja paar nõrkust. „Kaitses õnnestusime päris hästi. Rasmus oli väravas kaitseminister ning Põlva karukoopast sellise tulemusega Viljandisse naasmine annab head emotsiooni, mida üritame homseni hoida.“