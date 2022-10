Levadia võimas lõpuspurt rikkus Vapruse sajanda juubeli pidustused. Veensalu: kokkuvõttes oleme sitad

FCI Levadia kapteni Brent Lepistu sõnul oli kohtumine raske. „Hooaja lõpp, meil on koht selge. Neil oli sünnipäev ja oli näha, et nad panid kogu oma hinge väljakule. Meie esimesel poolajal mitte nii väga. Kui asjad läksid hapuks, siis võtsime jalad kõhu alt välja ja päästsime oma au,“ rääkis Lepistu kohtumise järel Socceneti ülekandes.

34 mänguga 78 punkt kogunud Tallinna FCI Levadia lõpetab selle hooaja teise kohaga, Vaprus lepib tänavu aga viimase positsiooniga. Veensalu tõdes, et mängust jäi suhu mõru mekk. „Kokkuvõttes oleme sitad. Me võime lüüa Levadiale kaks väravat, aga kui nad löövad meile kümne minutiga kolm... Mul ei jätku sõnu kui jube tunne see on. Kui saaksime 0:7 paaki, siis oleme sitad. Aga selliselt on valus,“ lausus kohtumise esimese värava löönud Veensalu Soccerneti ülekandes.