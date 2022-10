FOTOD | Teist vooru järjest võrku sahistanud vanameister Ats Purje: koondise treenerid võiks pilgu peale heita

Nii sai Kalev sel hooajal esmakordselt Kuressaarelt silma kätte. „Nad olid meie jaoks suur proovikivi, mida me ei suutnudki hammustada,“ nentis kohtumise järel Soccerneti ülekandes Purje. „Varem olime korra väga lähedal, täna lõime nii lõpus ära, et neil polnud aega tagasi lüüa.“

Purje lõi sel hooajal üheksanda värava, sealjuures sahistas ta võrku teist mängu järjest. „Eelmisel aastal mängisin esiliigat, sisse sulandumine Premium liigasse oli üliraske. Tempo oli nii palju kõvem, aga harjusin aastaga ära. Tõestasin endale, et suudan sel tasemel mängida. Läheb ülespoole. Koondise treenerid võiks pilgu peal heita,“ lausus laia naeratusega Purje, kes enda sõnul on rivis ka järgmisel hooajal.

Kuressaare tähtmängija Sander Laht tõdes, et tulemus jäi kripeldama. „Alguses nägime, et plats on väga märg ja mudane. Me tegelikult oleme viimased kolm nädalat kunstmurul treeninud. Väga-väga raske mäng - nii pehme väljak, tuul keerutas ja paar küngast sees. Mõnus sügisene väljak. Lõpuks löödi meile meie oma firmamärgist ehk pall suruti sisse. Võib õnnelik olla, et kindlustasime viienda koha, aga mänguga ei saa rahul olla,“ tõdes ta.