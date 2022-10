Välismaal pallivad naised koondisest: Soome mäng annab meile suuna kätte

Eestlane on maadelnud pisivigastusetega ning mõned kohtumised ka vahele jätnud, kuid nüüd on platsil tagasi. „Meil on olnud palju muudatusi võistkonna koosseisus. Uus treener, väravavaht ning ka üks mängija Argentiinast, see kõik tähendab, et kokkumängu leidmine võtab veel aega,“ alustas äsja 20-aastaseks saanud tagamängija. Molkova võistkond on Portugalis alustanud ideaalselt, kui meistrivõistlustel jätkatakse kaotuseta, eurosarjas edeneti kindlalt järgmisesse ringi ning hooaja alguse krooniks tuldi ka Superkarika võitjaks.