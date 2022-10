Balti liiga toob tabeliliidrite vastasseisu: kas otsustavaks saab sidemängijate esitus?

„Vaadates mängijate rolle mõlemas meeskonnas, siis eesootavas mängus on tulemuse osas kõige tähtsam sidemängijate tegutsemine. Sellest sõltub väga palju. Rünnakul on teada, kes on punktitoojad, samuti mõlema meeskonna nõrkused ja tugevused. Selver on väga agressiivse serviga meeskond ja nende saal on vastik koht servi vastu võtmiseks madala lae tõttu. Seeläbi on oluline ka teine pool ehk vastuvõtt ja seda mõlemal pool võrku,“ lisas Rikberg.

Bigbanki peatreeneri Alar Rikbergi sõnul on võrreldes eelmise kohtumisega muutunud palju. „Rääkides eelmisest omavahelisest mängust, siis loogiline on, et hooaja algus oli rabe, aga iga nädalaga läheb ladusamaks igas asjas. Selveri vastu jäime hätta kahes asjas – enda asjade realiseerimisega ja vastaste paika pandud taktikast kinni pidamisega. Lootus on, et nüüd mängime korrektsemat võrkpalli ehk meeskond on minu nõudmiste ja ka üksteisega harjunud ja tahan näha, et suudetakse plaanist kinni pidada,“ sõnas peatreener.

Just Selver/TalTech oli see, kes liiga avamängus tiitlikaitsja Tartu vastu 3:2 võidu võttis.

Tartul on tabelis 16 punkti, võidetud on viis ja kaotatud üks mäng. Selver/TalTechil on 14 punkti, nemad on samuti kuuest mängust võitnud viis. Võrul on kolmandana 8 punkti nagu ka koht tagapool asuval RTU/Robežsardze/Jurmalal. Jekabpilsi Luši on 6 silmaga viies, Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme on 5 punktiga kuues ja Pärnu 3 punktiga seitsmes.

Tallinna klubi peatreener Andres Toobal loodab, et tugev vastane tekitab lisamotivatsiooni. „Viimane mäng Pärnuga oli selline, et seal oli asju, millega võib rahul olla, aga ka neid, millega mitte. Neid üritame likvideerida. Selge on see, et Tartu vastu samasuguse esitusega minna ei saa ja anname endale aru, et nemad sel hooajal meie peamised rivaalid on, see võiks lisamotivatsiooni tekitada küll,“ sõnas Toobal.

Koosseisudest rääkides, ütles juhendaja, et Tartul on veidi rohkem vangerdamisruumi. „Neil on sidemängijaid kaks ja saavad seal vangerdada. Mõlemad suudavad mängu teistsugust rütmi tuua. Meil seda võimalust pole, sest üks side on veel noor ja kogenematu. Samas on meie tuumik ehk veidi kindlam, kellele rohkem loota saame. Mõlemal on korralik tempoosakond ja kui suudame neid mängu kaasata, siis see võiks üks võti olla. Nurgad on üsna võrdsed. Meie diagonaal (Jan Markus Üprus) on oma rütmi leidnud, neil Matej Šmidl veel natuke otsib, ent tasemelt peaks Šmidl Tartut kindlasti vedama,“ lisas Toobal.

Selver/TalTechil on haiguse tõttu eemal Oliver Orav, peatreeneri sõnul pole tema pühapäeval mängimine kindel.

Pärnu võõrustab Võru Barrust

Pärnu meeskond loodab kodusaalis kolmele punktile lisa teenida, seni on jagu saadud vaid Jekabpilsist. Eelmise omavahelise mängu võitis Võru 3:1.

Pärnu peatreener Toomas Jasmin: „Selveri vastu peetud viimane mäng meeldis mulle treenerina rohkem, kui sellele eelnev RTU vastu, just emotsionaalselt. Aga oleks tahtnud geimi kätte saada mõlemalt. Eks me rabeleme edasi, punkt korraga ja geim korraga. Eelmises omavahelises mängus Võruga tegime metsikult omavigu, nüüd olid need Selveri vastu kontrolli all, seda tahaks samamoodi hoida.“

Võru Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp peab hetkel hakkama saama ilma ühe põhimeheta, sest hea hooaja alguse teinud Devin Põlluste sai eelmisel nädalavahetusel Lätis vigastada. „Tal on jalalaba ühe osa sidemete vigastus ja hetkel on ta eemal kahjuks, aga selline on sport. Usun, et Pärnu läheb ka järjest paremaks ja brasiillased sulanduvad paremini meeskonda. Nende puhul on natuke ettearvamatu, kellega mängitkase ja peame valmis olema nii Eesti poiste kui brasiillaste vastu,“ ütles Lüütsepp.

Viimasel nädalavahetusel Lätis kaotati 0:3 Jekabilsile ja alistati 3:2 Daugavpils. „Tuleb rahul olla, saime ühe võidu kätte ja nagu olen varemgi öelnud, siis kui suudame hoida võidud umbes 50% peal, on hästi.“