Raivo Jeenas 70: marssalikeppi ei ole mul kunagi seljakotis olnud

Tõsi, korra olid mõlemad mehed arutanud omavahel ka võimalust, et äkki jätkaks Saal tüdrukute ja Jeenas poistega, ent see jäi vaid suujoojaks. Miks valis nõudlik ja pedantne Gutmann oma järglaseks just Jeenase? „Olen elu aeg hästi läbi saanud laste, inimeste ja koertega,“ ütleb päevakangelane muheledes, andes mõista, et küllap seda tajus ka toona spordikooli õppealajuhatajana töötanud Gutmann.

Rõõm noore spetsialisti Võrru naasmisest oli lausa nii suur, et kaaslinlased, mõni aasta nooremad suusapoisid Mati Alaver ja Arne Sirel, ütlesid Jeenase sõnul toonasele spordikooli direktorile Harri Neemile nalja ja uhkusega pooleks, et „vaata mis mehe me Võrru tõime.“

Sealt algas tänaseks pea poolsada aastat kestnud teekond Võru tütarlaste võrkpalli arendajana. „Mul oli hea jätkata Gutmanni poolt sisse tallatud rada,“ ütleb ta täna tagasihoidlikult.

On unikaalne fakt, et Raivo Jeenase käe all on Võru naiste esindusvõistkond 49 aastat järjest osalenud Eesti meistrivõistlustel. Enamuses meistriliigas, vaid mõned hooajad esiliigas. Austustvääriv saavutus, kas pole?

Ka Eesti noorte meistrivõistlustelt on juubilarile ette näidata kümmekond meistritiitlit. Kümmekond? „Olen väga kehv statistik, täpset numbrit ei mäleta,“ ütleb ta endale omase huumorisoonega.

„Võidurõõm on ääretult äge asi“

Nende peaaegu poolesaja treeneriaasta jooksul on aukartustäratav hulk Raivo Jeenase õpilasi jõudnud välja Eesti koondisse, vabariigi tippu. „Kersti Leok, Ela Lillemaa, Kadri Vili-Määttä, Evely Heliste, Aiki Lai, õed Hollased,“ loetleb ta oma mängijatekee säravamaid pärleid.

Aastatel 1992-99 töötas Raivo Jeenas ka Anu Karavajeva kõrval Eesti koondnaiskonna teise treenerina, samas rollis oli ta ka Andres Skuini juures noortekoondises. „Minu tugevaim külg ongi olla teine treener, see roll on üpris oluline. Marssalikeppi ei ole mul kunagi seljakotis olnud.“

Oma treenerikarjääri suurimaks mõjutajaks peab ta aga legendaarset Peterburi Avtomobilisti juhendajat, sageli Võrus laagrites ja turniiridel viibinud Vjatšeslav Platonovit.

„Platonovi seltskonnas olid põhiliselt meeste treenerid, mind võeti sinna kalamehena,“ naljatab ta ise ja tunnistab, et õngevetel aja veetmine on siiamaani suurepärane vahend stressi leevendamiseks. „Viimasel ajal olen selles osas rohkem teoreetik,“ ütleb ta ja tunnistab kalamehejuttudesse laskumata, et Peipsist püütud rekordhavi kaalus lausa 9,5 kilogrammi!