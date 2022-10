TalTech võttis hooaja esimese võidu, Gluditisel jäi kolmikduublist puudu üks korvisööt

Tarvas ja TalTech olid oktoobri lõpuks ainsad Eesti meeskonnad, kes polnud ühisliigas võiduarvet avanud. Tarva abitreener Mihkel Kure sõnul oli mäng äärmiselt oluline ja seda mitmel põhjusel. „Huvitav on näha, kuidas mängijad suudavad ennast häälestada olukorras, kus kolmapäevast on all täiesti ebaõnnestunud esitlus, aga nüüd on vaja kiiresti ümber lülituda ja uut võitlust alustada. Esimene võit annaks edaspidiseks väga väärtusliku psühholoogilise tõuke,“ arvas ta.