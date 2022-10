Naine kaebas kohtusse NFL-i tähe, kes nakatas teda genitaalherpesega

Jane Doe (fiktiivne nimi, mida kasutatakse USA kohtumenetlustes tundmatuks jääva naissoost isiku kohta – E. K.) väitel kohtus ta sportlasega esmakordselt 2018. aastal ja peagi läksid nende suhted intiimseks. Naise sõnul kinnitas Howard, et tal pole suguhaigusi, ja esitas selle kinnituseks oma negatiivsete testitulemuste koopia.

2019. aastal sai Howard teada, et tal on genitaalherpes, kuid ei teavitanud 29-aastast naist sellest ja jätkas temaga kaitsevahenditeta seksi. Kannatanu sõnul eitas Dolphinsi mängija esiti oma seisundist teadmist, aga hiljem tunnistas selle üles.

„Mul on kahju, et ma selle sulle andsin,“ meenutas naine Howardi sõnu. „Aga mis ma saan teha? Kahju on tehtud. Sa võtad selle teema pidevalt üles, nagu midagi saaks muuta ja sa ei suudaks oma eluga edasi minna.“