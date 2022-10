Signe J: selguvad LoLi, CS:GO ja Dota 2 parimad. Kes jahivad ulmelisi võidusummasid?

Champion’id jagunevad viide gruppi: top lane, mida mängitakse kaardi ülemisel liinil; mid lane keskmisel, bottom lane alumisel liinil tavaliselt kahekesi. Jungler toetab teisi liine ja veedab enamiku aega „metsas“. Kõikidel liinidel on välja kujunenud küll kindlad champion’id, mida mängitakse, kuid teoreetiliselt võid sa igat champion’it mängida kus iganes soovid. „Iseasi, kas see on tulemuslik,“ märgib Signe J.

LoL on 5v5 mäng, kus põhiülesanne on vastaste baas vallutada. Kui CS:GOs loeb puhtalt sihtimine ja laskmine, siis LoL on rohkem strateegiamäng. Oluliseks peetakse faasi „pick and ban“ ehk champion’ite elimineerimist ja valimist. Worldsidel mängitakse kokku viis kaarti ja võitja tiim peab võitma kolm kaarti. Kaart on sama, kuid iga kord valitakse ja eemaldatakse erinevad champion’id, mida on kokku 159.

Turniirile pääsevad eri liigade tipptegijad. Liigasid on erinevaid, kuid tõeline edetabel kujuneb kõrgliigadest: Euroopas on LEC, Lõuna-Koreas on kõrgelt hinnatud LCK ning Põhja-Ameerikas LCS. Põhja-Ameerika liiga tase on sportlikult nõrgem, kuid sealne tugevus on tohutu sponsorite ja pealtvaatajate hulk.

LoL ehk League of Legends on ikka veel e-spordi kõige populaarsem mäng, mille tipptasemel turniire peetakse juba 12 aastat järjest. Hooaja jooksul toimub kaks olulist turniiri, mida mänguhuvilised üle maailma teraselt jälgivad: MSI ja Worlds, millest viimane jõuab 5. novembril suurfinaali. See toimub San Franciscos nagu kõik LoLi turniirid vastupidi CS:GOle, kus osa võistlusi peetakse kodudes.

Turniiriseeria kulmineerub 31. oktoobrist 13. novembrini, kui Brasiilias lähevad vastamisi 16 meeskonda finaalturniiril IEM Rio Major 2022. Kindlalt saame nautida tiimide Faze, Liquid, Natus Vincere, Heroic, Ninjas in Pyjamas, Spirit, ENCE ja Sprout mängu. Tegu on taas kohapeal toimuva CS:GO turniiriga, kus pinged laes ja mängida tuleb pealtvaatajate silma all.

Tugev positsioon on sel etapil võistlejatele oluline, sest esimene kuni kaheksas koht saab võimaluse osaleda IEM Rio Major 2022 Legendide etapil, mille auhinnafond on ligikaudu 1,2 miljonit dollarit. Ülejäänud kohad ei lahku turniirilt tühjade kätega, vaid saavad kaasa 10 000 dollarit.

Blast Premieri sügishooaja lõpetab 14.–18. detsembril toimuv Blast Premieri 2022. aasta suurfinaal Abu Dhabis, kus auhinnafondiks on miljon dollarit. Kindlalt on heitluses Vitality, FaZe ja Natus Vincere. Ülejäänud võistlejad saame teada pärast eelnevate turniiride tulemusi, mistõttu tasub jälgida OlyBeti e-spordiportaali .

Blasti seeria suurfinaali kõiki osalejaid me veel ei tea, küll on aga nüüdseks selgunud Blasti sügisliiga osalejad: FaZe, Liquid, Natus Vincere, G2, Ninjas in Pyjamas ja OG, Heroic ja Fluxo. Esikoht paneb taskusse 200 000 dollarit, teine 85 000 dollarit ja pääsu superfinaali.

Signe J lisab, et BO1 turniiridel (Best of 1 turniiri mängud tähendab, et turniiril mängitakse vaid üks kaart, ja kui kaotad, oled välja langenud) on võitjaid raske ennustada, sest mängitakse ainult üks kaart ja võib kõike juhtuda. B03 on kergem ennustada, sest mängitakse kaks kaarti (viigi korral kolm) ja tiimidel on laiemad võimalused mängu juhtida.

Mis mäng on CS:GO?

CS:GO on first person shooter, kus omavahel võistlevad kaks tiimi: terroristid ja politsei eriüksus. Tiimid astuvad võitlustulle erinevatel mängukaartidel. Terroristide eesmärk on mängumaailmas aktiveerida lõhkaine ühes kahest selleks etteantud paigas, kas punktis A või B, ning seejärel kaitsta seda punkti, kuni pomm plahvatab ja nende tiim võidab raundi. Eriüksus asub seevastu võitlusse eesmärgiga terroristid eemaldada või siis, kui on jõutud juba pomm tööle panna, see kahjutuks teha. Mõlemad tiimid võidavad raundi ka juhul, kui üks tiim eemaldab mängu käigus vastasmeeskonna kõik mängijad, sest ühes raundis on mängijal ainult üks elu.

Dota 2 The International paneb välja 1,6 miljonit dollarit

Dota 2 on sarnase põhimõttega nagu LoL, kuigi kaart ja karakterid on erinevad.

Dota 2 fännidele hakkab kulmineeruma sügisturniir The International 2022, mille auhinnafond on 1,6 miljonit dollarit. Turniir on bracket’ite mängimise faasis. Võistlustules on tipptiimid – EG, TA, Secret, PSG, Hokori, BC, Tspirit, BOOM, Fnatic, GG, RNG, Entity, Tundra, OG, Liquid ja Aster – ning mängitakse BO3 ehk kolm kaarti. Pärast oktoobri lõpu mängude tulemusi on selge, kes saab edasi novembris Singapuris toimuvale Grand Finali turniirile. Vastasseisud ja tulemused on nähtavad Olybeti spordiennustusportaalis.

Need on sügishooaja kõige olulisemad e-spordisündmused, mis lõpetavad 2022. aasta hooaja. Pärast finaalturniire analüüsitakse mängupilti ja tehakse muudatusi meeskondades, täpselt samamoodi nagu tavaspordis enne uut hooaega. Turniiride ennustusstatistikat saab jälgida ja oma panuseid teha OlyBeti portaalis.

