FIA määras lubatud eelarvepiiri ületanud Red Bulli vormelimeeskonnale karistuse

Red Bulli ülekulu oli 1,6% ja FIA väitel olnuks see väiksemgi (0,4%), kui meeskond oleks oma aruandluse õigesti esitanud. Selle pahateo eest määrati tiimile seitsme miljoni dollari suurune trahv ning järgmise 12 kuu jooksul vähendatakse aega, millal nad tohivad kasutada tuuletunnelit ja tegeleda aerodünaamika arendamisega.

Karistuse väljakuulutamisel teatas FIA, et Red Bull tegi igakülgset koostööd. „Nad esitasid õigeaegselt lisateavet ja tõendeid. Finantspiirangud kehtivad esimest aastat ja pole ühtegi märki sellest, et Red Bull oleks reegleid rikkunud pahatahtlikult, ebaausalt või petturlikult. Samuti pole nad tahtlikult varjanud kulupiiri üritamist,“ teatasid nad.

Esialgselt esitas Red Bull FIA-le andmed, et nende kulud olid 132,4 miljonit dollarit (laias laastus on dollari ja euro kurss sama - E. K.), millega tiim jäi 4,6 miljoniga ülempiiri alla. Ent Cost Cap Administration avastas, et nende aruannetest oli välja jäänud 6,5 miljonit dollarit eest kulusid.