Sebastien Ogier kergitas oma järgmise hooaja plaanidelt saladuseloori

„Tõenäoliselt näete mind ka uuel hooajal, kuid mitte täiskohaga ja me pole veel otsustanud, millistel rallidel ma järgmistel aastal osalen,“ lausus 38-aastane prantslane portaalile Dirtfish.

Algselt kavatses Ogier täiskohaga rallisõidust tagasi tõmmata juba 2020. aastal järel, ent toona oli koroonatingimustes kalender üsna lühike ning nii tegi ta täisprogrammiga kaasa veel ühe hooaja. Kuid sel aastal on Toyota piloot kaasa teinud vaid viiel rallil. Tema parimateks on Kataloonia etapi võit ning teised kohad Monte Carlost ja Uus-Meremaalt.

Kuigi hooti kerkivad üles sahinad justkui Ogier kaaluks täiskohaga naasmist, siis need jutud lükkas ta ümber. Prantslase väitel pole tema järgmise aasta kalender veel koos ja arutelud tiimiga käivad. „Programm tuleb umbes sama nagu tänavu. Varsti saame sellest meeskonnaga täpsemalt rääkida. Arutelud on pooleli, kuid minu meelest on mõlemal poolel soov jätkata sarnase lähenemisega nagu tänavu,“ lisas ta.