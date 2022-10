BASKET TV | Kristjan Kitsing on kahvlis: kas „Tantsud tähtedega“ või James Bond?

Basket TV võtab seekord luubi alla Eesti korvpalli kullafondi kuuluva liigutuse. Ei, tegu ei ole Margus Metstaki küünarnukkidega, see teema tuleb kunagi hiljem. Vaatluse all on Kristjan Kitsingu tabavad kolmesed, veaga sisse pandud kolmesed, mis panevad ikka ja jälle siinse publiku rõkkama.