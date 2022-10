KÜMME KÜSIMUST | Mis Eesti klubid ja mängijad on ühisliigas esimese kuu suurimad õnnestujad ning lati alt minejad? Mida tegi TalTech suvel valesti?

Loodetavasti õpivad noortreener Peep Pahv ja tema hoolealused varsti ära ka tasavägiste lõppude lahendamise. Keilat veavad oodatult leegionärid Marcis Vitols ja Matej Radunic. Küll on meeldiv üllatus, et neile on tõhusat abi tulnud ka Keilas süsteemist sirgunud meestelt. Keskmiselt 14 punkti visanud Kristen Kasemets paistab neist enim silma, aga ausalt on oma töö ära teinud ka teised.