Nädalavahetusel selgub, kas Flora naiskond lõpetab hooaja täiseduga

Flora on seni läbinud kõik mängud täiseduga ja kindlasti loodetakse hooaeg ka selliselt lõpetada. Sporting omakorda otsib tänavu esimest võitu Flora üle. Selle aastanumbri sees on ametlikes mängudes kohtutud viiel korral ning siiani on peale jäänud Flora. Väravaküttide edetabelis on omakorda eelis Sportingul, sest nende ründaja Emma Treiberg hoiab kindlalt kinni esikohast, edestades Flora mängijat Lisette Tammikut nelja tabamusega. Pärast kohtumist toimub ka autasustamistseremoonia, kus antakse Florale üle ka tänavune meistrikarikas.