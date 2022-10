BLOGI | Raieste ja Kotsari tööandja Baskonia sai Euroliigas suure kaotuse

ASVEL tegi kodupubliku ees sotid selgeks alates avaveerandi keskpaigast, kui nad tegid 10:10 seisult 20:0 spurdi. Lähemale kui kuraditosin silma Baskonia enam ei jõudnudki. Hispaania satsil oli must päev nii perimeetrilt (kolmesed 6/25) kui ka vabaviskejoonelt (17/28), lisaks tegi külalised lausa 18 pallikaotust.

Baskonia alistas kolmes esimeses voorus Valencia (81:71), Belgradi Partizani (103:96) ja viimase linnarivaali Crvena zvezda (92:75). Neljandas voorus sai eestlaste leivaisa esimese kaotuse, sest nad jäid koduväljakul 92:97 alla kreeklaste Pireuse Oympiakosele. Kotsar on neljas mängus visanud keskmiselt 12,2 punkti, võtnud maha 4,2 laupalli ja andnud kaks korvisöötu, mis on kõik meeskonna paremuselt teised näitajad. Raieste on väljakule pääsenud kahes matšis.