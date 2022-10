DELFI VIDEO | Levadia mängija Robert Kirss: meil pole kerge, aga töö jääb ikka samaks

„Ei ole kerge, kuna olukord on ikka väga palju muutunud. Aga meie töö jääb ikka samaks - jalgpalli mängime me ikka edasi ja väljakul meie ülesanded väga palju muutunud ei ole. Igal treeneril on oma nägemus, aga Nikita Andreevi ja Artjom Artjunini plaan on enam-vähem sarnane varasemaga,“ ütles Kirss videointervjuus.