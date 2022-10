37-aastane Lewis Hamilton karjääri lõpetamisele ei mõtle: mulle ei meeldi see idee

Sel nädalal jätkub hooaeg Mehhiko etapiga, mille eel toimunud pressikonverentsil uuriti Hamiltonilt ka tuleviku kohta. Seitsmekordne maailmameister rääkis, et loodab veel Mercedesega sõlmida mitmeaastase lepingu. „Pidevalt käib minu ümber karjääri lõpetamise jutt. Ausalt öeldes mulle ei meeldi see idee ja ma ei tunne, et oleksin veel seal kohas,“ vahendas F1 koduleht Mercedese sõitja sõnu. „Meil on meeskonnaga veel suur töö ees.“