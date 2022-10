Hyundaist lahkunud ja M-Spordis taas vormi leidnud rallisõitja loodab uuel aastal teha kaasa juba täishooaja

25-aastane Loubet sõitis veel mullu Hyundais, kuid pidevad katkestamised ja kehvad tulemused tähendasid koostöö lõppu. Tänavu on prantslane pooliku programmi alusel kaasa löönud M-Spordis. Kui Rally Estonial ja Soomes ta katkestas, siis näiteks Sardiinias ja Kreekas teenis Loubet neljanda koha. Esikümnesse on ta seitsmest rallist mahtunud neljal. Kreekas teenis Loubet ka karjääri esimesed katsevõidud.

DirtFishile intervjuu andnud Loubet rääkis, et kõige rohkem rahul on ta sellega, et suutis suuri vigu vältida. „Tõsi, Eestis sõitsime kivile otsa, aga ka seal oli halba õnne,“ meenutas Loubet. „See oli ainus viga ning üldiselt võib uhke olla.“

„Eelmine aasta oli minu jaoks kohutav. Mul on nüüd hea meel olla praeguses olukorras,“ lisas sõitja. Kui varasemalt rääkis Loubet, et soovib uuel hooajal osaleda kümnel rallil, siis nüüd loodab ta teha kaasa täishooaja. „Usun, et olen oma potentsiaali tõestanud. Kui tahan edasi areneda ja ühel päeval tippsõitja olla, on mul vaja igal rallil sõita.“