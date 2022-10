Treiman hooajast ja naiste koondisest: iga tagasitulek on raske

Kolmel korral Eesti parimaks naiskäsipalluriks valitud Treiman tuli Aruküla/Mistra koosseisus eelmise aasta detsembris Eesti karikavõitjaks ning jättis seejärel hooaja lõpu raseduspuhkuse tõttu vahele. Nüüd on aga naine platsil tagasi ning valmis aitama nii klubi kui koondist. „Eks tagasitulek oli ikka veidi raske. Lisaks sellele, et tasakaal on kehv ja

hüppeid poleks justkui kunagi teinud, võitlesin ka veel borrelioosiga. Liigun siiski paremuse poole ning loodan leida rohkem aega ja vaimset tugevust, et jõusaalis rassida,“ alustas tänavu karikavõistlustel kolme kohtumisega 28 väravat visanud tagamängija.



Aruküla on tänavu alustanud karikavõistlusi veenva eduga, kui kõik kolm kohtumist on võidetud keskmiselt üheksa tabamusega. „Võistkonnas on olnud palju muudatusi ja tunnen puudust nii eelmise hooaja mängijatest, kui ka peatreenerist. Kiidan siiski kõiki, kes töö, kooli või pere kõrvalt trenni jõuavad. Meil on tüdrukuid Tartust, Pärnust, Padiselt ja mujalt Eesti otstest ning teeme tööd selle nimel, et platsil ühise tiimina esineda. Kui vaadata senist hooaja käiku, siis väiksemaid eesmärke kui karika kaitsmine ning meistritiitel ei saa meil olla. Lisaks tahaksin omalt poolt tänada Priit Tamme ja Mistrat, kes meie klubile õla alla on pannud,“ jätkas viiel korral Eesti meistriks tulnud Treiman.



Tuleval nädalavahetusel liitub Maarja ka taas Eesti naiste koondise ridadega, kui Tabasalus peetakse laager, et valmistuda teisipäevaseks sõpruskohtumiseks Soomega. „Ootan juba põnevusega oma riigi esindamist. Kindlasti saavad nii mõnedki pallurid sealt jõudu ja tahtmist juurde. Isiklikus plaanis loodan, et suudan ikka välismängijatega sammu pidada. Põhjanaabrid ilmselgelt platsile sörkima ei tule, saame tunda kiiret käsipalli ja agressiivset kaitset. Eks siis kohtumine näitab, kas me selleks valmis oleme. Kui suudame nende tempole vastu pidada, siis on kõik võimalik,“ lõpetas 2012. aastal Soome klubis GRIFK ka riigi meistrivõistluste hõbemedali võitnud vasaksisemine.



Eesti naiste käsipallikoondis treeninglaagriks:



Alina Molkova (Lissaboni Benfica/Portugal), Polina Gorbatsjova (AC Life Style Erice/Itaalia), Diana Laossaar, Anastassia Volkova, Anastassia Bušina, Inga Bušina, Angelina Samoylova, Jekaterina Rekand (kõik Reval-Sport/Mella) Veronika Fomina, Merili Heinla, Maarja Treiman, Eliisabet Põldver, Aleksandra-Jennifer Mednikova (kõik Aruküla/Mistra) Kerli Jõks, Gertu Jõhvikas, Laura Kärner, Simona Koppel, Johanna Kalgan (kõik HC Tabasalu/Audentes) Angelina Samoylova (Reval-Sport/Kopli) Marjette-Maie Müntser (SK Tapa)







Pildil: Pärast väikest pausi on Maarja Treiman taas platsile naasnud

ning oma võistkonna võidult-võidule vedanud (Foto: Marie-Johanna

Kippar/Eesti Käsipalliliit)