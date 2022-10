Arsenali keskkaitsja langes Milanos massipussitamise ohvriks ning toimetati haiglasse

La Gazzetta dello Sporti andmetel on Mari üks kuuest inimesest, kes rünnaku käigus haavata sai. Vähemalt üks ohvritest on juba surnuks tunnistatud ning veel kaks viidi kriitilises seisus haiglasse.

Kuigi ka 29-aastane jalgpallur on hetkel meedikute järelvalve all, siis Itaalia meedia andmetel ta elu ohus ei ole.

Rünnaku põhjustajaks olnud 46-aastane meesterahvas on politsei poolt vahi alla võetud. Itaalia võimude sõnul ei olnud tegemist terroriaktiga ning pigem kahtlustatakse, et pussitaja kannatas psüühikahäirete all.