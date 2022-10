Eesti klubid lähevad eurosarjas omavahel vastamisi: eks ta natukene ebanormaalne ole

Aastate jooksul Eesti ja Balti liigas lugematu arv kordi üksteise vahel võidelnud tiimid läksid kindlasti Euroopasse oma meeskonnale mingit teistsugust kogemust omandama. Loosiratas aga ei halastanud ja nii tuleb siiski sel nädalavahetusel kaks mängu pidada ning välja selgitada, kes edasi pääseb.

Euroopa tugevuselt kolmandas sarjas alustas tänavu 77 võistkonda 29 riigist. Põlva Serviti ja Viljandi HC saavad tänu reitinguasetusele alustada teisest ringist, kus võistlustulle on jäänud 32 võistkonda.

Sama turniiri esimesest voorust alustanud HC Tallinn jäi teatavasti kahel korral alla Tšehhi klubile TJ Sokol Nove Veseli. Tunamullu samal turniiril veerandfinaali pääsenud põlvakad jäid eelmisel hooajal napilt pidama kolmandas ringis. Viljandi HC pidi mullu avaringis tunnistama Doboj MRK Sloga paremust.

„Eks ta natukene ebanormaalne ole, et loosipotis on 32 võistkonda ja meie satume just vastamisi Eesti tiimiga. Selle vastu võiks olla mingid reeglid, kuid ega meie sinna midagi parata ei saa,“ alustas Serviti treener Kalmer Musting.

„Ilmselgelt on tegemist pettumusega. Meie mõte eurosarjas osalemisel oleks ikka meeskonnale saada rahvusvahelist kogemust, näha erinevat käsipallikultuuri ja võidelda näiteks tiimidega Skandinaaviast või Balkanimaadest,“ lisas Viljandi loots Marko Koks.

Eesti klubidel on hetkel käsil tihe mänguperiood, kui osaletakse nii Eesti meistri- kui ka karikavõistlustel, Balti liigas ja ka eurosarjas. Euroopa karikasarjas selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes.

„Peame üheksa päevaga pidama viis mängu ning paljuski hakkab nädalavahetusel maksma see, kui palju meil veel püssirohtu alles on. Vastast tunneme hästi ning peame pigem keskenduma oma mängule. Eilne matš näitas, et meil on endal piisavalt probleeme, mille kallal vaeva näha,“ ütles kolmapäeval kodupubliku ees SK Tapa/N.R Energyle alla jäänud Viljandi juhendaja.

Korra on tiimid omavahel sel hooajal juba vastamisi läinud, kui meistrivõistluste kohtumises oli Serviti Viljandist üle 34:27.