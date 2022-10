Egon Kauri edasine karjäär sattus suure küsimärgi alla

Rautio Motorsport andis teada, et on sõlminud lepingu 24-aastase soomlase Roope Korhoneniga, kes möödunud hooajal kohalikel meistrivõistlustel SM3 klassis meistriks krooniti.

Suure tõenäosusega tähendab see kõik seda, et Kauril tuleb järgmiseks hooajaks uued toetajad leida. Aga eksisteerib ka väike võimalus, et eestlasel lubatakse siiski Rautio tiimis jätkata. „Me alustasime Egoniga eelmisel kevadel Kuortaneenis treenimist ning tulemusi võis võistlustel oma silmaga näha. Meie meeskonnas on veel üks vaba koht olemas, aga meil pole selle täitmisega kuhugi kiiret. Las aeg annab arutust,“ rääkis meeskonna omanik Markku Rautio.