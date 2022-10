Jelena Välbe tahab olümpial näha ainult heterosportlasi: „Ma ei saa kunagi LGBT-inimestest aru.“

Mõistagi leidus palju neid, kes Välbe sõnavõtuga ei nõustunud, ning üheks selliseks oli Norra LGBT-kommuuni eestkõneleja Mina Skouten, kelle hinnangul on Venemaa suusaliidu juht hämaralt tagurliku maailmavaatega: „Jelena Välbe ei ole vist mõistnud, et inimesed sünnivad teatud õigustega. See, et kedagi ei tohi diskrimineerida, on täiesti fundamentaalne.“