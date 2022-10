Ootamatu samm: Kataloonias võidutsenud Sebastien Ogier vahetas kaardilugejat

Tänavu pooliku programmi alusel Toyotas jätkav Ogier' võistles edaspidi koos Veillas'ga, kellega teeniti Hispaanias esimene ühine võit. Veillas' jaoks oligi see karjääri esimeseks MM-võiduks. Neljapäeval saabus aga teade, et Ogier alustab Jaapanis koostööd Vincent Landais'ga (31). Landais on viimastel hooaegadel võistelnud koos Pierre-Louis Loubet'ga, kes tänavusest aastast kuulub M-Sporti.

Nii Ogier kui Veillas tänasid üksteist eduka koostöö eest. „Väga eriline hetk oli Hispaanias koos võitu tähistada. Nüüd, kui meeskonnal on kõik tiitlid kindlustatud, tahaksime mõistagi hooajale võiduka punkti panna. Viimane ralli on ühtlasi võimalus valmistuda ja tuleviku jaoks asju hinnata ning anda võimalus Vincentile,“ selgitas Ogier WRC kodulehe vahendusel otsust. „Ta on talendikas ja noor kaardilugeja. Ta on meie jaoks esiautos tööd teinud. Pärast meeldivat kogemust olen valmis vaatama, kuidas meil (MM-rallil) koostöö minema hakkab.“