Mainekas ralliajakirjanik: Neuville ei ole Tänaku ja Hyundai omavahelises afääris süüdi

„Väga lihtne on kujutada Neuville'i selles loos kui pahalast, kuid see pole nii,“ sõnas Clark DirtFishi podcastis „SPIN, The Rally Pod“. „Kuulen isegi meeskonna seest, kuidas süüd laotatakse kohtadele, kus seda poleks vaja. Hyundais toimuvas võib süüdistada teisi, aga mitte sõitjaid.“

„Neuville'il on elus üks eesmärk ja see on võita MM-tiitel. Ta on selleks valmis kõigeks nagu ka Tänak, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä või keegi teine,“ jätkas Clark. „Nad on keskendunud, kannustatud ja pühendunud professionaalsed sõitjad. Nad teevad selleks kõike.“

„Olen kindel, et Neuville ei taha kogu selle poliitika keskel olla. Ta ei taha neid otsuseid. Ta tahab lihtsalt sõita, autot arendada ja rallisid võita. Paljud süüdistavad Neuville'i kõiges, kuid tema on sellest kaugel,“ lisas ajakirjanik.

DirtFish toob välja, et Hispaania ralli järgsel pressikonverentsil kiitis Neuville eestlasest tiimikaaslast. Tasub mainida, et pressikonverents toimus enne, mil tuli uudis Tänaku lahkumisest. „Mulle meeldib Ott tiimikaaslasena, sest ta on kõige tugevam meeskonnakaaslane, kes mul olnud on,“ rääkis belglane. „See on minu jaoks uus väljakutse, aga samas ka motiveeriv.“

„Kas Neuville oli Tänaku tuline rivaal? Jah. Kas Neuville oli ülemäära rõõmus, kui Tänak Hyundaiga liitus? Ei. Kuid tema ei ole see, kes Tänaku tiimist välja ajas. Need probleemid tulevad kõrgemalt,“ arutles Clark. „Mulle tundub, et Tänakule lubati lihtsalt asju, mida lõpuks ei tehtud. Talle anti mõista, et saab tänavuse aasta auto arendamisel kaasa lüüa ja selle oma sõidustiilile sobivaks teha.“

Clarki sõnul tuli kahjuks ka Andrea Adamo tiimist lahkumine möödunud aastal. „Tänak on väga keeruline karakter, kellega on vaja tegeleda. Kui Adamo lahkus, polnud enam kedagi selles rollis. Keegi ei pakkunud Tänakule teatud kindlust, mida ta vajas.“