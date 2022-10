Vihane Antonio Conte saadeti Meistrite liigas platsilt minema: VAR teeb palju kahju

Itaallasest treener ei hoidnud end tagasi ka kohtumise järel. „Pall oli Kane'i ees ja värav on värav. Ma ei mõista VAR-i ja seda, kuidas nad joont tõmbasid,“ vahendas Daily Mail Conte sõnu. „Väga raske on seda kommenteerida. VAR teeb palju kahju.“

D-alagrupis on seis viimase vooru eel erakordselt põnev, kõik neli tiimi mahuvad kahe punkti sisse. Tottenham on kaheksa punktiga liider, aga Sporting ja Frankfurdi Eintracht on vaid punkti kaugusel. Marseille'il on kirjas kuus punkti.