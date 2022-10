Eesti U17 lõi Belgiale värava, aga kaotas lõpuks kindlalt

„Analüüsides Belgia viimaseid kohtumisi Iisraeli, Saksamaa ja Uruguayga, oli näha, et nad tahavad mänge domineerida. Samas teadsime, et kiirete vasturünnakutega on võimalik midagi välja pigistada. Esimesel poolajal meil kahjuks need momendid nii hästi välja ei tulnud. Kaitses püsisime küll korralikult ja tänu Markus Johannes Leivategija pikkadele autidele tekitasime nende karistusalas pahandust. Paraku lõid nad poolaja lõpu eel terava nurga alt juhtvärava,“ kirjeldas koondise peatreener Ats Sillaste avapoolaega.