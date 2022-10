Suure alaliidu juht jätkab venelaste kaitsmist: sõja lõppedes oleme taas üks pere

Rahvusvahelise võimlemisliidu jaapanlasest president Morinari Watanabe kaitseb aga jätkuvalt oma seisukohta, et Venemaa ja Valgevene ametnikud on kongressile teretulnud.

„Kõik rahvusvahelised organisatsioonid peavad pingutama selle nimel, et suhteid Venemaa ja Valgevenega säilitada, mitte lõpetada. Võimlemisliit kavatseb oma vaateid Venemaa ja Valgevene esindajatele selgitada. Lisaks on meie kohustus nende seisukohti kuulata. Kui sõda lõppeb, peame taas üks pere olema. Muidu ei suuda me luua helget tulevikku,“ vahendas Watanabe sõnu portaal Inside The Games.