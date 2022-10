Kaunase Žalgiris soovib korraldada Euroliiga finaalturniiri, kuid Leedu riik ei anna selleks raha

Leedu haridus-, teadus- ja spordiministeeriumi aseminister Linas Obcarskas selgitas kohalikule meediale, et valitsus ei saa praegusel keerulisel ajal sellise ürituse jaoks raha eraldada. „Pole kahtlustki, et kõik tahaksid näha Žalgirist mängimas, aga see on professionaalne klubisport,“ vahendas Leedu Delfi Obcarskase öeldut LRT-le. „Leedus toetab seda tavaliselt kohalik omavalitsus.“

„Kindlasti me ei ütle, et me ei võiks kunagi sellisele üritusele õlga alla panna. Praegu on käimas aga mitu kriisi ning meil ei ole lisaraha selleks,“ lisas Obcarskas. Žalgirise pikaaegse tegevjuhi Paulius Motiejunase sõnul on vähetõenäoline, et nad riigi toeta teenivad õiguse korraldada järgmist Euroliiga Final Fouri.