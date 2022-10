Lionel Messi tegi Meistrite liigas mitmekordselt ajalugu

Oma teise tabamuse lõi Messi trahvikastist väljas ning kokku on tal võistlussarjas selliseid väravaid juba 23. Sellega võttis ta rekordi üle Cristiano Ronaldolt, kes on suutnud 22 korral skoorida väljaspool karistusala.

Maccabist sai ühtlasi 39. meeskond, kelle vastu Messi on Euroopa tugevaimas klubisarjas võrku sahistanud. Seni jagas ta rekordit (38 meeskonda) samuti Ronaldoga. Messi arvel on tänavu eurosarjas neli väravat ja kolm resultatiivset söötu. Seega on tänavune hooaeg juba 18. järjestikune, kus Messi Meistrite liigas skoori on teinud. Ükski teine pallur pole sellise saavutuseni jõudnud.