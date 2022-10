Soome ralliäss loodab Hyundais võimalust saada

Pühapäeva õhtul teatas 2019. aasta maailmameister Ott Tänak, et lahkub tänavuse hooaja järel Hyundaist. Oktoobri alguses avaldas tiim, et meeskonnas ei jätka ka Oliver Solberg. Nii on vaja Hyundail uueks hooajaks täita mitu kohta. Ainsana on Hyundail leping uueks aastaks olemas pikaaegse põhisõitja Thierry Neuville'iga.