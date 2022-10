USA korvpallitähe apellatsiooni ei võetud kuulda, ameeriklanna mõisteti Venemaal üheksaks aastaks vangi

32-aastasele Grinerile määrati augustis üheksa-aastane vanglakaristus narkootikumide omamise eest. Kohus leidis, et Griner tõi Venemaale tahtlikult kanepiõli sisaldavaid e-sigareti kapsleid. Ameeriklanna tunnistas end kanepi omamises süüdi, aga väitis, et kasutas ainet vigastustest tingitud valu vähendamiseks.

Ameeriklanna advokaadid apelleerisid otsuse, paludes kergemat karistust. Grineri esindajate sõnul oli kohtuotsus ebaaus ning ei olnud proportsioonis Venemaa seadustega. „Olen siin olnud peaaegu kaheksa kuud. Hoopis karmimate kuritegude eest on inimestele määratud väiksemad karistused kui mulle,“ vahendas CNN Grineri öeldud teisipäevasel apellatsiooniistungil video vahendusel. „Loodan väga, et minu karistust kohandatakse. See kõik on olnud minu jaoks väga stressirohke ning traumaatiline nii vaimselt kui füüsiliselt. Olen olnud perekonnast eemal ja pole saanud nendega suhelda.“

Moskva lähistel toimunud apellatsiooniistungil otsustasid Venemaa võimud, et üheksa-aastane vanglakaristus jääb jõusse. Ainsa muudatusena otsustas kohus, et karistus hakkab tagantjärele kehtima alates 17. veebruarist, mil Griner Moskva lennujaamas vahi alla võeti. Kohus lisas, et vahistamisest kuni kohtuotsuse jõudmiseni loeb iga päev, mil Griner kinni istus, 1,5 päevana. Küll aga pole täpsustatud, mitu päeva üheksast aastast Grineri karistusest lõpuks maha arvatakse. Esialgne kohtuotsus jõustus 4. augustil, apellatsioonistung, kus otsus jõusse jäi, toimus 25. oktoobril.

„Ükski kohtunik ei saa käsi südamel ausalt öelda, et Grinerile määratud karistus on kooskõlas Venemaa seadustega,“ vahendas Inside the Games Grineri ühe advokaadi Aleksander Boikovi sõnu. Advokaadi sõnul tegid võimud Grineri juhtumi puhul protseduurilisi vigu ning kui ameeriklannat tahetakse karistada, tuleks talle anda võimalus ausaks kohtumõistmiseks.