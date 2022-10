AMETLIK | Mainekas autotootja liitub vormel-1 sarjaga tehasetiimina

Audi hakkab koostööd tegema Sauberiga, mis praegu võistleb Alfa Romeo nimel all. Sauberi tiim nimetati Alfa Romeoks 2019. hooaja eel ning ühine koostöö kehtib 2023. aasta lõpuni. Järgmisel kahel hooajal võistleb Sauber tõenäoliselt oma nime alt, kuniks 2026. aastal hakkab meeskond võistlema juba Audi tehasetiimina. Alfa Romeo kasutab praegu teatavasti Ferrari jõuallikat ning koostöö jätkub kuni 2025. aasta lõpuni. Sealt edasi valmistab mootoreid ette juba Audi.

Audi teatas augustis, et hakkab 2026. aastast vormel-1 meeskondadele mootoreid valmistama. Küll aga ei avaldatud, missuguse tiimi(de)ga koostööd alustatakse. Nüüdseks on selge, et Audi hakkab koos töötama Sauberiga ning F1 sarja pressiteate kohaselt ostetakse Sauber Groupis endale ka osalus. Pressiteate kohaselt ehitab Audi valmis mootori, Sauber vastutab võistlusmasina arendamise eest.