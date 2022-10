Mainekas ralliportaal avaldas ühe sõitja nime, kes on naasmas Hyundaisse

Pühapäeva õhtul teatas 2019. aasta maailmameister Ott Tänak, et lahkub tänavuse hooaja järel Hyundaist. Oktoobri alguses avaldas tiim, et meeskonnas ei jätka ka Oliver Solberg. Nii on vaja Hyundail uueks hooajaks täita mitu kohta.

DirtFish uuris möödunud nädalavahetusel toimunud Kataloonia MM-rallil Moncet'lt ajal, mil Tänaku lahkumine polnud veel avalikuks saanud, missugune seis Hyundail sõitjatega on. „Peame alati läbirääkimisi sõitjatega. Peate ootama Monte Carlo rallit,“ jäi Moncet poliitkorrektseks.

Moncet lisas, et Hyundai otsib omale kogenuid sõitjaid. Seda teatas tiim ka oktoobri alguses, kui Solbergiga koostöö lõpetati. „Võite teha pakkumisi, aga kindlasti otsime kogenuid ja usaldusväärseid sõitjaid, kes suudavad inseneride ja meeskonnaga edukalt koos töötada,“ jätkas ta. „Oluline on, et kõik sobiks ka meie brändiga kokku. Palju asju on, mida kaaluda. Mõistagi peab sõitja kiire olema.“

Ralliportaali teatel on põhimõtteliselt paigas, et meeskonda on naasmas norralane Mikkelsen. Mullune WRC2 maailmameister liitus Hyundaiga 2017. aasta viimaseks kolmeks ralliks ning sõitis tiimis ka kahel järgmisel hooajal. Hyundaiga jõudis ta neljal korral poodiumile.

Hyundaiga on ühel või teisel hetkel seostatud ka praegust Hyundai Rally2 sõitjat Teemu Sunineni, lisaks endisi Hyundai mehi Hayden Paddonit ja Craig Breeni. Nimekirjast on läbi käinud ka Kris Meeke'i nimi.

Kui Tänaku ja Solbergi lahkumine on teada, siis küsimused on ka Dani Sordo tuleviku osas, vahendas DirtFish. 2018. aastast on hispaanlane Hyundais alati kolmandat masinat teise sõitjaga jaganud. DirtFish uuris Moncet'lt, kas piiriks on kindlasti kaks või võib kolmandas masinas näha hooaja jooksul ka kolme erinevat sõitjat. „Meil võib neid olla isegi 14!“ muigas Moncet. „Tegelikult on meil vaja leida sõitjad, kes suudaksid erinevatel rallidel head olla.“