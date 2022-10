Nabi kaitsja Paul Kerese vastulause Vallimäele: kui CAS-i otsuse punktid ei puuduta tegelikku otsust, miks nad seal siis on?

Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe rääkis teisipäeval antud intervjuudes, et rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) otsus on veel kooskõlastamisel. „Nii meie poolel kui ka sportlasel on õigus taotleda mingite tundlike punktide konfidentsiaalseks kuulutamist. Me oleme veidi üllatunud, et otsusega tuldi enne välja kui CAS ametlikult,“ sõnas Vallimäe ERR-ile.

Rahvusvaheline Spordikohus peaks otsuse ametlikult välja kuulutama veel oktoobri jooksul. „Otsuse sisu ei muudeta, aga mõningaid punkte võidakse mitte avaldada. Neid punkte on päris mitusada - see on päris tõsine lugemine,“ lisas ta.

„Olen siiralt üllatunud Nabi tiimi agaruses noppimaks välja emotsionaalseid punkte, mis ei puuduta tegelikku otsust,“ lisas Vallimäe Postimehele.

Vallimäe sõnavõtte kommenteeris sotsiaalmeedias Nabi kaitsja Paul Keres.

„Eesti Andidopingu juhi avaldusi spordimenetluste teemal on alati huvitav lugeda. Loeme, et hr. Vallimäe sõnul ei ole otsus jõustunud ja see on kooskõlastamisel. Tegelikult on küll, sest see on vahekohtunike poolt allkirjastatud ja esmaspäeval tähitud postiga poolte esindajatele kätte toimetatud. CAS koodeksi järgi on otsus seega jõustunud,“ kirjutas Keres. „Otsus ei ole kooskõlastamisel. Otsus on tehtud ja selle põhjendused on kirjas. Enne, kui see pannakse välja CASi kodulehel, on pooltel õigus taotleda teatud sensitiivsete andmete avaldamata jätmist (näiteks delikaatsed isikuandmed). Eesti Antidoping taotles juba, et otsuses tehtaks mõned parandused, kuna seal on läbivalt kirjutatud valesti Tallinn ja Henn Vallimäe nimi. Muus osas ei ole antidoping otsuse avaldamisele vastu vaielnud.“

„Hr. Vallimäe arvamust lugedes justkui ei tohiks otsuse sisu avaldada. Hr. Vallimäel on asjad pahupidi - A proov on konfidentsiaalne, mis lekkis mäletatavasti kohe ja Hr. Vallimäe andis Heikile lühikese tähtaja seda kinnitada, muidu teeb ise,“ jätkas Keres. „Otsus aga ei ole konfidentsiaalne - seda võib avaldada. Mida veel? „«Olen siiralt üllatunud Nabi tiimi agaruses noppimaks välja emotsionaalseid punkte, mis ei puuduta tegelikku otsust.“ No kui need punktid ei tegelikku puuduta otsust, miks nad siis seal sees on? Neid punkte ei ole tegelikkuses vaja noppidagi, veel vähem agaralt, sest need vaatavad lugejale vastu otsuse osast, mis on pealkirjastatud „Conclusions“ ehk „Järeldused“. Lihtne leida.“