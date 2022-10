DELFI ERISAADE | Mida me Heiki Nabi kohtuotsusest teada saime ja mis jäeti veel ütlemata?

Arutleme, mida me spordikohtu otsuse väiksest osast teada saime ja miks see paisati avalikkusesse just nüüd, mitte pärast täisotsuse avalikustamist, mis võib olla veel avalikustamata ja mis võiksid olla kahekordse Kreeka-Rooma maadluse maailmameistri ja 2012 Londoni olümpiapronksi edasised sammud. Kas 37-aastane rahvuskangelane veel sporti naaseb? Mida õppis sellest dopingujuhtumist Eesti sport ja mida meie spordiajakirjandus?