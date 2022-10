TIPPHETKED JA TÄISPIKKUSES | Marulise spurdi teinud Kalev/Cramo sai eurosarjas valusa kaotuse

Neljanda veerandi algust ja keskpaika valitses Itaalia klubi. Kaks minutit enne lõppu oli Brindisi 85:75 eduseisus, aga Oleksandr Kovliari tabava kolmepunktiviskega algas Kalev/Cramo suur tagasitulek. Esmalt paistis, et Brindisil on asjad kontrolli all, aga 17 sekundit enne lõppu võttis Wesley Van Beck 83:85 kaotusseisus vastaste audiviske vahelt ning tabas korvi alt koos veaga. Ameeriklase vabavise läks samuti sisse ning Kalev läks mängu 86:85 juhtima.