Meistrite liiga: Juventus langes konkurentsist, tiitlikaitsja sai hooaja esimese kaotuse

Alagrupi esikoha kindlustanud City hoiab 11 punktiga esikohta. Samuti kaheksandikfinaali jõudnud Borussia on kaheksa punktiga teisel kohal. Sevilla on viie punktiga kolmas ning Kopenhaagen kahe punktiga neljas. Viimases voorus võõrustab City Sevillat ja Kopenhaagen Borussiat.

H-alagrupis leidis aset tõeline väravatesadu, kui kahe mängu peale löödi kokku 16 väravat. PSG alistas kodus 7:2 Haifa Maccabi. Lionel Messi ja Kylian Mbappe said mõlemad kirja kaks väravat ja resultatiivset söötu. Korra tegid skoori Neymar ja Carlos Soler ning ühe väravaga aitas võõrustajaid Maccabi keskkaitsja Sean Goldberg. Iisraeli klubi tabamuste eest hoolitses Abdoulaye Seck.

Teises kohtumises tunnistas Torino Juventus võõrsil Lissaboni Benfica 4:3 paremust. Antonio Silva viis Benfica 17. minutil juhtima ning kuigi külalistel õnnestus tänu Moise Keanile kohtumine viigistada, siis Joao Mario ja Rafa Silva tabamuste toel läksid võõrustajad poolajapausile ikkagi turvalises 3:1 eduseisus. Kohe teise poolaja alguses lõi Rafa Silva Benfica juba 4:1 juhtima ning vägisi tundus, et sellega on Itaalia klubi laul laudud. Juventus polnud aga veel püssi põõsasse heitnud ning kümmekond minutit enne kohtumise lõppu lõid Arkadiusz Milik ja Weston McKennie kaks väravat tagasi. Enamaks külalistel aga rammu ei jätkunud ja ühtlasi sai selgeks, et tänavu Juventusel Meistrite liiga väljalangemismängudele asja pole.