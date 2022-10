Sõõrumaa Nabi juhtumist: see on juba algusest peale olnud üks suur nõiajaht

„See, et sportlased peavad enda süütust tõestama, on juba algusest peale üks suur nõiajaht olnud. Minu arvates on asjaga ikka väga kaugele mindud. Ega tippsportlane pole sugugi kerge olla. Muidu on elus ikka nii, et teised peavad tõestama, kas sa oled süüdi või mitte, aga spordis tuleb süütust ise tõestada,“ avaldas olümpiakomitee president Nabi juhtumi suhtes nördimust. „Ma sain otsusest nii aru, et tema kahe aasta pikkune karistus jäi kehtima, sest sportlane ei suutnud segases asjas oma süütust tõestada. Samas öeldi ju ka seda, et otseselt ei saa teda petturiks tembeldada.“

Sõõrumaa hinnangul ei tohiks süüdimõistmine Nabi kuvandile liiga suurt jälge jätta ning pärast karistuse ära kandmist näeks ta maadlejat hea meelega uuesti võistlemas. „Minu arvates on tal Eesti spordis kindlasti koht olemas. Kõik kõrvaltvaatajad on aru saanud, et see asi on pisut segane. Karistus, mille ta sellisel tasemel sportlasena sai, on ikka väga ränk. Müts maha, kui ta peaks suutma ennast veel kätte võtta. Minu jaoks on ta alati sportlasena teretulnud.“

Olümpiakomitee presindendi arvates on Eesti sportlastel Nabi juhtumist nii mõndagi õppida: „Kahjuks see tõestamise loogika käib nii, et isegi kui sportlane täpselt ei tea, siis tuleb ikkagi suurte silmadega ja väga veenvalt midagi kokku rääkida. Nabi proovis küll erinevaid versioone uurida ja tõestada, aga kuna ta ei olnud selles kindel, siis paraku sai segane olukord talle lõpuks saatuslikuks.“