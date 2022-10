Keemia, ellujäämine ja tuline andmine ehk käsipalli meistriliiga eelvaade

Suurte ootustega hooaega alustanud Viljandi ja Tapa kohtuvad omavahel

Viljandi HC ja SK Tapa/N.R Energy on sel hooajal meistriliigas mõlemad alistunud Mistrale ja Servitile. Võidud on võetud HC Tallinna üle ning lõuna-eestlased olid samuti paremad HC Kehrast. Mõlemal tiimil on seljataga mängud Balti liigas, kui Viljandi alistas nädalavahetusel kindlate numbritega kaks Läti klubi ning Tapa oli parem HC Tallinnast.

Eelmisel hooajal mindi meistriliigas vastamisi neli korda ning nendest kohtumistest väljus võitjana kolmapäeval võõrustaja rollis olev võistkond. „Viljandi on hästi kokku mänginud tiim, kus on hea keemia kogenumate ja nooremate pallurite vahel. Eriti on mulle muljet avaldanud Hendrik Koksi esinemised, kelle platsinägemist ja viskeoskust on lausa lust vaadata. Selge on see, et kui Rasmus Otsal väravas on hea päev, siis saab meil väga raske olema. Lõuna-eestlased on hetkel tõusvas joones esinenud, aga ka meie läheme pidevalt paremaks. Oleme kõvasti füüsisega tööd teinud,“ vaatas kohtumisele ette SK Tapa treener Elmu Koppelmann.