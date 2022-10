Maadlusliidu president CAS-i otsusest: „Minu jaoks jäävad paljud asjad mõistatuseks.“

„Kahju. Esiteks ei ole ma jurist ja seetõttu jäävad paljud asjad minu jaoks mõistatuseks. Ühest küljest ütleb otsus, et Nabi jäi süüdi, aga teisest küljest, et sportlane pole patustanud. Ma ei tea, kas see on peen juriidiline nüanss, mida taipavad ainult jutistid. Öeldi, et tegemist on juhusliku saastumisega, mistõttu ei saa teda teadlikuks dopingu tarvitajaks nimetada. Samas karistust ei muudetud. Võta siis näpust,“ kommenteeris maadlusliidu president CAS-i otsust.