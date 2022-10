Port lahkab Nabi süüdimõistmist: sportlane saab kuulsuse ja au, kuid peab võtma ka vastutuse

„Sportlane ei saa juhtunut õigustada ega selgitada, et onu Kaarel andis mulle seda ja toda ning tema on süüdi. Sportlane on see, kes saab kogu kuulsuse ja au ning peab vastutasuks võtma täieliku vastutuse. Kahtepidi tõlgendust ei saa olla,“ selgitas Port.

Enne lõplikku seisukoha võtmist tahab Port lugeda spordikohtu täiemahulist otsust, sest eelnevat toovad kaitsjad välja neile sobivaid punkte. „Kohus võib alati välja tuua, et sportlasega juhtunud on kahetsusväärne, aga tihtipeale kahetsetakse tõsiasja, et sportlane ei ole oma selgitustes suutnud välja tuua seda, kuidas keelatud aine tema organismi sattus,“ lisas Port. „Nabi kaitsjad pakkusid kolme või nelja võimalust, kuidas letrosool võis Nabi organismi sattuda, kuid ei suutnud veenvalt tõestada ühtegi neist. Seega ei suudetud näidata, et keelatud aine jõudis Nabi organismi mitte tema süül.“

Pordi sõnul on sport väga suur äri, kus liiguvad miljonid ja võitude toel tõuseb rahvuse uhkus, mis on hindamatu väärtus. „Sellest ei piisa, kui sportlane kuulutab, et on ilgelt lahe kutt – see ei käi ehk Nabi kohta, vaid üldiselt. Rahvuskangelane peab ka vastutuse võtma, mitte olema seisukohal, et olge mulle tänulik, kui ma medaleid toon. Seepärast ongi reeglid karmid – sportlane peab oma puhtuse eest vastutama, meeldib see talle või mitte.“